Дивом обійшлося без жертв.

Під Києвом на Софіївській Борщагівці сьогодні сталася стрілянина, внаслідок якої ледь не загинули щонайменше троє людей.

Моторошне відео інциденту оприлюднив Телеграм-канал "Київ оперативний".

На ньому видно, як чоловік у камуфляжі спочатку ходив двором біля житлового будинку, а коли з нього вийшла родина - спробував її розстріляти. Це сталося в той час, коли чоловік і жінка з дитиною сіли в машину. Невідомий зловмисник підійшов впритул до авто й вистрілив у бік водія. Після цього він одразу втік.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту обійшлося без жертв. Чи є травмовані - не повідомляється.

"Інформація про цю надзвичайну подію уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці Київщини даний інцидент поки офіційно не коментували.

Як повідомляв УНІАН, раніше у центрі Полтави чоловік вчинив стрілянину та викрав жінку.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Юрій Годован