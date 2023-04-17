Чоловік загинув на місці, а жінку з травмами доставили у лікарню.

У Бучі Київської області двоє людей одночасно потрапили під зустрічні потяги.

Як повідомляє Національна поліція Київської області, жінка та чоловік перебували між коліями.

Попередньо встановлено, що пасажирський потяг збив жінку, яку з травмами доставили у лікарню. Водночас чоловік потрапив під електропотяг, що рухався у зворотному напрямку, він загинув на місці. Зазначається, що пішохідні переходи у цьому місці перетину колій відсутні.

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Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей (ч. 3 ст. 276 ККУ)

Правоохоронні органи неодноразово попереджають про те, що неуважність на коліях, особливо у темну пору доби, може призвести до смертельних наслідків.

Так, на Одещині потяг смертельно травмував літню жінку, незважаючи на спроби машиніста уникнути аварії.

А у Варшаві українка три кілометри гналася по коліях за потягом, у якому залишилися її діти. На щастя, ця подія обійшлася без жертв.

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