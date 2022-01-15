Щороку на зимівлю в місто прилітає до 300 лебедів.

На Західному Бузі в Червонограді загинуло чотири лебеді. Рятувальники переконані, що причиною смерті була шкідлива їжа, якою птахів підгодовували місцеві мешканці.

Про це пише Суспільне.

Щороку на зимівлю в місто прилітає до 300 лебедів. Місцеві дуже люблять дивитися на птахів і часто приносять з собою хліб. Проте саме він є небезпечним.

"Лебеді на мілководді можуть дістати собі харчі самі. А люди в нас допомагають, тому що переживають за них і приносять хліба. Хліб для них — отрута, тому, що він розкладається в шлунку, починається загноєння, вони хворіють і гинуть", — каже працівниця Червоноградської рятувальної станції Світлана Вергун.

Особливо це небезпечно для молодих птахів, які ще не навчилися роздобувати їжу самостійно.

Рятувальники вішають попередження, однак тільки цього року вже знайшли кількох хворих птахів.

Водночас місцеві мешканці стверджують, що про заборону знають й підгодовують лебедів переважно зерном.

За словами рятувальників, цих птахів можна підгодовувати тільки тоді, як температура повітря опускаються до -15 градусів. Тоді лебедям можна приносити зерно, овочі, але не хліб.

"Можна для годування давати будь-яке пшоно, пшеницю, крупу кукурудзяну, навіть дрібно порізану моркву, капусту, буряк, варену картоплю", — розповідає Вергун.

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