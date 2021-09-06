Постраждалих врятували інші відпочивальники, їх речі так і залишилися під завалом.

У селищі Любимівка під Севастополем (окупований Крим) на нудистському пляжі стався зсув ґрунту. Постраждали дві людини, чоловік і жінка.

Як повідомили очевидці в місцевому Telegram-каналі "Типовий Крим", постраждалі були засипані піском, їх відкопали інші відпочивальники.

"Врятованим досить серйозно дісталося, лежать, стогнуть. Їх речі так під грунтом і залишилися", - йдеться в повідомленні.

У підконтрольному владі РФ Севастопольському "управлінні МНС" повідомили, що інформація про інцидент надійшла о 15:25. На місце виїхали рятувальники і медики.

Потерпілим надали першу допомогу та передали медикам "швидкої".

У червні повідомлялося про схід ґрунту поруч з базою відпочинку "Перлина" в селі Лебедівка Одеської області. Вважалося, що під землею могли бути люди.

На місці рятувальники встановили, що стався обвал ґрунту висотою 15 м на площі близько 450 кв.м. на місці події також знайшли речі відпочивальників.

За підсумком рятувальних робіт загиблих або постраждалих під ґрунтом не знайшли.

Автор: Дмитро Захаров