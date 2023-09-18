Загарбники облаштували катівню на території райвідділу поліції у Балаклії та звозили туди десятки викрадених мешканців міста.

Служба безпеки України ідентифікувала особу ще одного російського окупанта, який вчиняв воєнні злочини проти цивільних в Україні. Йдеться про 34-річного росіянина Султана Паштова – бойовика батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), повідомили в СБУ.

За даними слідства, навесні 2022 року Паштов разом з іншими російськими окупантами перебував у захопленій на той час Балаклії. Загарбники облаштували катівню на території райвідділу поліції та звозили туди десятки викрадених мешканців міста.

Правоохоронці встановили, що бойовик брав безпосередню участь у каральних рейдах рашистів і подальшому катуванні потерпілих. Зокрема, у відділку людей жорстоко катували, у тому числі на тривалий час ув’язнювали в антисанітарних умовах без їжі та води.

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Також окупанти застосовували до викрадених людей електричний струм.

У СБУ пояснили, що так Паштов разом зі своїми спільниками намагався залякати місцевих та зламати їхній спротив російським окупантам. Також відомо, що, застосовуючи численні тортури, зловмисник намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з агресором для отримання розвідданих про Сили оборони на східному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Паштову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення воєнного злочинця до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано незалежно від часу та місця його перебування", - наголосили у відомстві.

Ідентифіковано військових РФ, які чинили звірства у Бучі

Як повідомляв УНІАН, раніше українські правоохоронці ідентифікували чотирьох російських військовослужбовців, які під час окупації вбили охоронця одного із супермаркетів у Бучі.

Чоловіка розстріляли з автоматів, він не становив загрози для росіян та не мав при собі зброї. Жертвою окупантів він став через отриманий від командира наказ сприймати як ворогів усіх людей, які одягнені в чорне.

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