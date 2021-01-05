Внаслідок підпалу іномарку знищено.

Судді Івано-Франківського міського суду Ользі Бабій спалили автомобіль марки Nissan Qashqai.

Читайте такожУ Києві затримано зловмисника, який вбив чоловіка і підпалив його квартируПро це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Вищої ради правосуддя, про втручання у діяльність судді, яке Бабій адресувала голові ВРП Андрію Овсієнку та генпрокурору Ірині Венедіктовій.

«Повідомляю, що 2 січня 2021 року о 23:56 в м. Івано-Франківську невідома особа, шляхом підпалу, умисно пошкодила автомобіль марки Nissan Qashqai фіолетового кольору, який належить мені на праві власності. Внаслідок підпалу автомобіль знищений», - йдеться у повідомленні.

За інформацією судді, 3 січня за даним фактом поліція внесла відомості до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

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Автор: Світлана Макринська