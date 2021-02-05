Злочинна група діяла на території Києва, Київської, Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

В Одесі затримано п'ятьох зловмисників, які збували великі партії підробленої валюти.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, викрито етнічну злочинну групу фальшивомонетників. До складу групи входили іноземці та громадяни України.

У четвер, 4 лютого, в Одесі правоохоронці затримали зловмисників під час чергової спроби реалізувати 14,6 тис. підроблених американських доларів.

Встановлено, що учасники групи закуповували, зберігали і збували підроблені грошові кошти - банкноти номіналом 100 і 50 доларів. Вони діяли на території Києва, Київської, Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

Було проведено низку санкціонованих обшуків в автомобілях і за місцем проживання фігурантів. Виявлено та вилучено гроші різного номіналу і валюту, зброю, мобільні телефони, а також кліше для виготовлення підроблених купюр.

П'ятьох зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення їм підозр у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова