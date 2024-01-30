Суд врахував співпрацю клірика зі слідством.

Настоятель одного із храмів Вінницької єпархії Української православної церкви (Московського патріархату), який на сторінках власного Телеграм-каналу називав збройну агресію РФ "громадянською війною" в Україні та вихваляв терористів Олександра Захарченка, "Гіві" та "Моторолу", отримав покарання у вигляді тюремного терміна.

Як повідомляє Служба безпеки України, фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів. Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій.

Для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.

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За інформацією СБУ, також клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.

Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, про викриття злочинної діяльності настоятеля одного з храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП) стало відомо у листопаді. Служба безпеки інформувала, що під час обшуків за місцем проживання у чоловіка було виявлено мобільні телефони та комп’ютери з доказами підривної діяльності на користь Росії. Тоді на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили клірику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 436-2 та ч. 2 ст. 109.

Його було взято під варту. Як вже відомо, встановлено численні випадки підривної діяльності попів Московського патріархату в Україні.

1 грудня 2022 р. президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд парламенту законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій.

Цьому рішенню передували контррозвідувальні заходи СБУ у культових спорудах, на територіях монастирів та єпархій Української православної церкви Московського патріархату. У ході цих заходів було виявлено проросійську літературу; документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва низки єпархіальних структур; антиукраїнську діяльність служителів з закликами, зокрема, до "пробуждения матушки-Руси", виправдовуванням збройної агресії РФ в Україні.

19 січня 2023 р. в парламенті було зареєстровано урядовий проект закону №8371, яким передбачено унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти нашої держави.

Верховна Рада України 19 жовтня 2023 року у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Законопроєкт фактично забороняє діяльність УПЦ МП в Україні.

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