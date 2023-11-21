Він розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви.

Служба безпеки України викрила злочинні дії настоятеля одного з храмів Вінницької єпархії Української православної церкви (Московського патріархату), який заперечував збройну агресію Росії та виправдовував тимчасову окупацію частини України.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, у власному Телеграм-каналі він повторював наративи Кремля про "громадянську війну" в нашій державі та вихваляв екс-ватажків терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка, "Гіві" та "Моторолу".

Крім того, клірик поширював "авторські" коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття представників різних конфесій.

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"Для підготовки деструктивного контенту використовував публікації пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, у тому числі офіційний сайт російської православної церкви. Крім того, протоієрей розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви", - наголосили у Службі.

Так, під час обшуків за місцем проживання чоловіка було виявлено мобільні телефони та комп’ютери з доказами підривної діяльності на користь Росії. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його злочинної діяльності проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили клірику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників); ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Зауважується, що чоловік переховувався від правосуддя на території кількох областей України, але у результаті оперативних дій Служба безпеки встановила його місцезнаходження і затримала.

Наразі йому обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів.

Скандал із священником УПЦ МП на похороні воїна

Як повідомляв УНІАН, раніше у Чернівецькій області піп УПЦ Московського патріархату на похороні загиблого воїна закликав віддати Росії Крим та Донбас, бо це "не наші землі". Крім того, він заявив, що в Україні воюють Сполучені Штати Америки та Росія.

Слідчі з'ясували, що під час похорону військовослужбовця 23 березня у селі Черепківці священник УПЦ МП публічно звернувся з антиукраїнською промовою до понад 60 людей.

Судом клірика було визнано винним у колабораційній діяльності. У рішенні суду зазначається, що священник публічно заперечив збройну агресію Росії проти України та не визнав державний суверенітет України на окуповані території.

Чоловік на розгляд справи не зʼявився, але письмо визнав себе винним. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в релігійних організаціях та здійснювати діяльність, пов’язану з публічними виступами, на 12 років.

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