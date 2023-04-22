Українські захисники обурені поведінкою офіцера.

Представники 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відреагували на побиття військового на Волині. Захисники України заявили, що дії офіцера не відповідають військовій службі.

"У той час, коли 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого захищає Україну на фронті, окремий представник військової частини дозволяє собі ганебні, обурливі і жорстокі вчинки щодо іншого військовослужбовця та інші протиправні дії, які абсолютно не в'яжуться з військовою службою і званням військовослужбовця ЗСУ", - йдеться у дописі у Facebook.

Військові нагадали, що справою займаються правоохоронці, але в разі доведення провини офіцера, щодо нього будуть застосовані правові рішення

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"Принципова позиція командування військової частини - людині, яка вчиняє злочини, не місце в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого і в Збройних Силах України взагалі", – підсумували в бригаді.

Жорстоке побиття військового офіцером - що відомо

Правоохоронці розслідують справу про фізичне насильство офіцера над солдатом. Потерпілого знайшли через добу з відкритою черепно-мозковою травмою, гематомами і переломом носа. Потерпілий знаходиться в лікарні.

20 квітня офіцеру повідомили про підозру у побитті солдата. Покаранням за цей проступок може стати позбавлення волі на строк до 12 років.

Крім того, у спеціалізованій прокуратурі повідомили, що підозрюваний фігурує в іншій справі - смертельна ДТП у Володимир-Волинському у лютому 2023 року.

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