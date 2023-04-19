У потерпілого діагностували важку черепно-мозкову травму.

Правоохоронці розслідують побиття офіцером пораненого солдата у військовій частині у Волинській області. Офіцер перебував під цілодобовим арештом в рамках іншої справи.

В ДБР повідомили, що потерпілого знайшли через добу після жорстокого побиття. Внаслідок інциденту у чоловіка діагностували черепно-мозкову травму, гематоми та перелом носа.

"За свідченням потерпілого, тілесні ушкодження йому завдав офіцер військової частини. Співробітники ДБР почали розслідування за фактом перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень (ч.5 ст. 426-1 КК України). Опитали потерпілого і свідків. Також працівники ДБР призначили ряд експертиз, які повинні встановити всі події", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу сестра потерпілого в Facebook повідомила, що офіцер озвірів і накинувся на солдата, бо він зайшов помитися не в ту кабіну.

"Він його збив з ніг і побив ногами по голові (захищатися не міг, тому що ще не повністю відновився після важкого поранення). Цей нелюд залишив його кровоточити. Коли брата знайшли, від травм у нього відмовили ноги, тому що у нього була велика гематома голови. Зараз брат бореться за життя в лікарні, а ця мерзота гуляє на волі (через два дні його відпустили, бо має добрих покровителів). Провини не визнає, але грошову компенсацію пропонує. Скажіть, чим він (офіцер - УНІАН) відрізняється від орків, які знущаються над нашими солдатами", - написала обурена жінка.

Крім того, в спеціалізованій прокуратурі зазначили, що підозрюваний фігурує в іншій справі - смертельна ДТП у Володимир-Волинському у лютому 2023 року. В рамках цієї справи він повинен знаходиться під цілодобовим арештом в казармі, де стався інцидент.

Побиття військових - що відомо

18 квітня в соцмережах з'явилося відео, зняте, можливо, у березні в одній з військових частин Івано-Франківська. На кадрах видно, як командир агресивно спілкується зі строковиком, вимагаючи, щоб той прямував в штаб, штовхає підлеглого і б'є його кулаками.

Керівництво Західного територіального управління Нацгвардії відреагувало на відео побиття строковика командиром. За даним фактом розпочато службову перевірку та повідомлено територіальне управління Державного бюро розслідування розташованого у Львові.

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