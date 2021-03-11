Поліція кваліфікувала подію як хуліганство.

В Одесі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом падіння гранати на квадрокоптері у двір житлового приватного будинку в Київському районі міста. Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, за фактом інциденту на вулиці Дачній розпочато розслідування.

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Зазначається, що відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомили УНІАН місцеві жителі, вони чули звук вибуху сьогодні вночі, а на території, на яку впав квадрокоптер з гранатою, нібито проживає сім'я колишнього керівника підприємства «Кислородмаш». Крім того, люди розповіли, що на цій же вулиці раніше мали місце випадки підпалів і вибухів біля житлових будівель.

Що трапилось

Сьогодні вдень до поліції надійшла інформація про те, що на прибудинковій території житлового будинку на вулиці Дачній в Одесі виявлено уламки вибухового пристрою і квадрокоптера. Люди не постраждали.

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Автор: Лариса Козова