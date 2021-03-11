Обставини події та причетні до неї особи встановлюються.

Поліцейські встановлюють, за яких обставин на території приватного домоволодіння у Київському районі Одеси опинилися уламки гранати.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Телефонне повідомлення про те, що на придомовій території будинку на вулиці Дачній виявлені уламки вибухового пристрою та квадрокоптера, надійшло до поліції сьогодні близько першої години дня.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки. Обставини події та причетні до неї особи встановлюються. Вирішується питання про правову кваліфікацію.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

У соцмережах пишуть, що на будинок за допомогою квадрокоптера скинули вибухівку.

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Автор: Лариса Козова