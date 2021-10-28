16-річний Микола Харківський виголосив матірний тост і вручив товаришеві зброю під радісні вигуки компанії.

У мережі спливло відео з "мажором" з ДТП у Харкові, якого сьогодні заарештували на 60 діб без права на заставу. На ньому Микола Харківський весело святкував день народження друга - на честь свята він подарував товаришеві пістолет.

Обурливий ролик на своїй сторінці в Facebook опублікував журналіст Сергій Гришин.

Так, 16-річний "мажор" явно любив галасливі компанії та вечірки з алкоголем. На відео Харківський, як і інші його друзі, тримає в руках пластиковий стаканчик з прозорою рідиною. У коментарях і ЗМІ пишуть, що підліток пив горілку.

Читайте такожСмертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій вперше прокоментував аварію (відео)Однак більшої уваги заслуговує не це. "Мажор "виголосив матірний тост в дусі "пацанських цитат" і вручив другу вельми несподіваний подарунок - прямо з кишені своїх штанів Харківський дістав справжній пістолет.

Підліток вручив другу зовсім недитячий подарунок і зазначив, що пістолет є "другом, який завжди буде поруч". Щобільше, "мажор" вирішив презентувати зброю, яка вже була зарядженою. Де він взяв пістолет - залишається загадкою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові пройшов суд над 16-річним винуватцем кривавої ДТП Миколою Харківським. Крім цього стало відомо, що водій Infiniti хотів заплутати слідчих - дзвонив на "102" через нібито викрадення авто після ДТП.

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Автор: Поліна Кузенко