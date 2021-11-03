Він погрожував їй пістолетом.

У Кривому Розі чоловік затягнув у машину та вивіз за місто колишню дружину.

Про це повідомляють у Патрульній поліції Кривого Рогу.

До поліції зателефонувала мешканка Саксаганського району та повідомила, що колишній чоловік, погрожуючи пістолетом, посадив її до автомобіля Skoda та повіз за межі міста.

Інспектори знайшли жінку поблизу селища Радушне. Вона розповіла, що чоловік залишив її на трасі, позбувся зброї та поїхав з місця.

Читайте такожВ Одесі син до смерті забив літню матір й викинув тіло в під'їзд (відео)Поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет, закопаний у землю неподалік. Незабаром повернувся її колишній чоловік заявниці.

36-річний нападник розповів, що таким чином хотів повернути дружину.

Його затримали та передали слідчим Криворізького районного управління поліції.

Раніше повідомлялося, що у Києві підлітки знущалися з лежачої бабусі. Вони наставляли на літню жінку пістолет, не забуваючи знімати це на відео.

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Автор: Людмила Жерновська