Серед підозрюваних – три молоді жінки, які примушували до участі у створенні порнографічної продукції та до сексуальної експлуатації власних дітей.

На Дніпропетровщині судитимуть шістьох осіб, які протягом 16 років ґвалтували, розбещували дітей та розповсюджували дитячу порнографію у мережі Інтернет.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури.

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«Дніпропетровською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно шістьох осіб за вчинення низки злочинів проти статевої свободи дітей. Четверо з них у складі організованої групи протягом тривалого часу ґвалтували малолітніх дітей, виготовляли та розповсюджували за грошову винагороду продукцію, що містила дитячу порнографію», - йдеться у повідомленні.

За відомостями прокуратури, злочинну діяльність двоє учасників групи розпочали ще у 2002 році та поступово залучили до неї ще двох осіб.

«Зловмисники систематично ґвалтували та розбещували малолітніх дітей, користуючись тим, що потерпілі перебували у безпорадному стані та не могли чинити опір. Знущання над дітьми учасники групи фіксували на відео, які у подальшому розповсюджували у мережі Інтернет», - додали в прокуратурі.

Серед причетних до злочинів осіб були три молоді жінки (одна з них колишня жертва ґвалтівників), які примушували до участі у створенні порнографічної продукції та до сексуальної експлуатації власних дітей.

Зазначається, що дії трьох учасників групи кваліфікуються за ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 та ч. ч. 4, 5 ст. 301 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років; розбещення малолітніх; виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що містять дитячу порнографію). Їх спільнику – організатору групи, окрім вказаних правопорушень, інкримінується також задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, вчинене щодо малолітньої дитини (ч. 3 ст. 153 КК України).

Також на лаві підсудних опинився ще один співучасник за зґвалтування малолітніх (ч. 4 ст. 152 КК України) та їхня спільна знайома – за розбещення дітей (ч. 2 ст. 156 КК України).

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Автор: Світлана Макринська