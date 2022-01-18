Одного із зловмисників затримали "на гарячому" під час отримання 400 тис. грн неправомірної вигоди.

Служба безпеки України викрила службових осіб підприємства з державними корпоративними правами АТ "Укргазвидобування" у вимаганні 400 тис. грн хабара від приватної компанії за нестворення перешкод для виконання тендерної угоди.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, схему організували працівники сектору закупівлі матеріалів АТ "Укргазвидобування".

Встановлено, що комерційна фірма мала підписану з держпідприємством угоду на постачання товарів та послуг на загальну суму понад 38 млн грн. Проте посадовці штучно затягували терміни із надання постачальникам специфікацій необхідних товарів.

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Коли стало зрозуміло, що виконати зобов’язання у термін не вдається, зловмисники пропонували сплатити їм хабар за "миттєве" підписання додаткової угоди і перенесення строків виконання основного договору.

Одного із зловмисників співробітники СБУ затримали "на гарячому" під час отримання неправомірної вигоди на загальну суму 400 тис. грн.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування корупційної схеми.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.

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