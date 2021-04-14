Хлопчика звали Антоній, йому було 3 з половиною роки.

На італійському острові Сардинія під час весілля втопився трирічний український хлопчик Антоній Вольський, син місцевого православного священика.

Читайте такожВ Італії у річці знайшли тіло зниклої місяць тому українкиЯк йдеться в сюжеті ТСН, сім'я отця Миколи приїхала разом з ним на весілля. Дитина непомітно для дорослих вийшла з дому і впала в басейн. Лікарі швидкої, які приїхали на виклик, виявилися безсилі.

Стало відомо, що вже зробили розтин тіла хлопчика, але результати поки не оприлюднені. За попередніми даними, дитина впала в басейн і вдарилася головою — там практично не було води.

Все сталося на острові Сардинія в місті Куарту-Сант'Елена неподалік від Кальярі. Поліція не виключає інші причини смерті. У зв'язку з чим італійські карабіньєрі почали розслідування.

Відомо, що батько хлопчика — священик, на віллі з басейном вранці він обвінчав пару. І в цьому будинку священик зі своєю дружиною і дітьми залишився на обід.

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Автор: Ірина Погоріла