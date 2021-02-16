Постраждала перебуває в реанімації / скріншот
У Житомирській області потяг відрізав жінці ногу на очах у її 4-річного сина.
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Дитину вона везла на санках через залізничний перехід. Каже, що поспішала відвести його в дитячий сад.
Товарний потяг перекрив прохід, жінка вирішила не чекати, а перелізти під вагонами.
Спочатку полізла не з дитиною, а з санками. І цим врятувала хлопчика. Зараз жінка перебуває в реанімації.
Новини України: у Житомирській області потяг відрізав жінці ногу на очах її 4-річного сина
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