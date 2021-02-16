Жінка поспішала відвести дитину в дитячий сад.

У Житомирській області потяг відрізав жінці ногу на очах у її 4-річного сина.

Читайте такожУ Києві 13-річна дівчинка випала з вікна 14 поверхуПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Дитину вона везла на санках через залізничний перехід. Каже, що поспішала відвести його в дитячий сад.

Товарний потяг перекрив прохід, жінка вирішила не чекати, а перелізти під вагонами.

Спочатку полізла не з дитиною, а з санками. І цим врятувала хлопчика. Зараз жінка перебуває в реанімації.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН