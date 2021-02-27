Сьогодні у Чернівцях в палаті міської лікарні № 1, де перебували пацієнти з коронавірусною хворобою, сталася пожежа. За даними рятувальників, у палаті стався «спалах кисневої труби».

Загиблий внаслідок пожежі в лікарні у Чернівцях хворів на COVID-19 і перебував у тяжкому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступниця голови облдержадміністрації Наталія Гусак повідомила у коментарі журналістам.

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"Висловлюю щирі співчуття сім'ї загиблого. Він лікувався і в дуже складному стані знаходився. І помер, скоріше за все... Знову ж таки, лікарі будуть говорити, це не питання самої пожежі, скоріше за все, це переляк і тяжкий стан від коронавірусу, який в нього був. Відповідно, родичам це повідомили", - сказала Гусак.

Водночас вона ухилилась від відповіді на запитання щодо ймовірних версій надзвичайної події в лікарні, зауваживши, що це мають коментувати співробітники ДСНС.

Пожежа у лікарні в Чернівцях: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, у Чернівцях у палаті на 2-му поверсі будівлі міської лікарні № 1 сталася пожежа, загинув чоловік похилого віку.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у палаті стався «спалах кисневої труби (хлопок)».

Перший заступник начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області Олександр Айсюк поінформував, що внаслідок пожежі в палаті, де лікують хворих на COVID-19 пацієнтів, також постраждали двоє осіб: одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна – надихалась чадним газом.

Один з постраждалих перебуває у реанімаційному відділенні з опіками 3-4 ступеня.

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Автор: Микола Кобилюк