Сьогодні вдень в Рівному сталася пожежа в торговельно-розважальному центрі «Арена», що розташований на вулиці Київській поблизу центрального автовокзалу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України в Рівненській області, на місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла в підвальному приміщенні центру.
«Горіли дерев'яні піддони. Під час гасіння рятувальники евакуювали 53 людини, з них 30 дітей. До гасіння було залучено 4 одиниці пожежної техніки та 20 рятувальників», - зазначає прес-служба ДСНС.
Обійшлося без жертв. Наразі причина пожежі та розмір збитків встановлюються.
Читайте такожУ центрі Києва сталася масштабна пожежа в ресторані (фото, відео)
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Харкові під час пожежі у багатоповерхівці загинули двоє людей (фото)
- У Дніпрі сталася пожежа в будинку, троє людей загинули (фото, відео)
- У Києві горів психоневрологічний диспансер, пацієнти ховались під ліжками (фото)
- У Києві частину Святошина накрив густий дим: що сталося
- На Одещині через новорічну гірлянду згорів житловий будинок
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram