Під час пожежі було евакуйовано понад 50 людей, з них 30 дітей.

Сьогодні вдень в Рівному сталася пожежа в торговельно-розважальному центрі «Арена», що розташований на вулиці Київській поблизу центрального автовокзалу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України в Рівненській області, на місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла в підвальному приміщенні центру.

«Горіли дерев'яні піддони. Під час гасіння рятувальники евакуювали 53 людини, з них 30 дітей. До гасіння було залучено 4 одиниці пожежної техніки та 20 рятувальників», - зазначає прес-служба ДСНС.

Обійшлося без жертв. Наразі причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

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Автор: Петро Хромих