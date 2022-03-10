Він збирав дані про координати блокпостів на ключових магістралях України, кількість особового складу та наявне озброєння.

СБУ затримала громадянина РФ, який збирав дані про координати блокпостів на ключових магістралях України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Кілька років тому зловмисник у себе на батьківщині, у Петропавловську-Камчатському, розтратив бюджетні кошти на будівництві доріг. "Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він погодився на "співпрацю" з ФСБ РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну агент гостював у матері в Києві.

"ФСБ одразу вийшла з ним на зв'язок і дала вказівку збирати дані про координати блокпостів на ключових магістралях України, кількість особового складу та наявне озброєння", - повідомляє СБУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що СБУ затримала зрадника, який "здав" Луцький військовий аеродром ворогу. Через дії затриманого аеродром обстріляли ракетами, що призвело до тотального руйнування його інфраструктури. Після цього він доповів про результати удару в РФ. Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.

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