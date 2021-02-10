Активісти «Нацкорпусу» стверджують, що викрили базу збору «тітушок».

Активісти громадської організації депутата ОПЗЖ Іллі Киви «Патріоти – За життя» сьогодні нібито збиралися у столиці провести турнір з боксу.

Про це Кива повідомив в ефірі підсанкційного 112, що проводить стрім у Facebook.

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«У Києві була орендована спортивна зала, де проходили збори спортсменів, і проходив системний відбір на Чемпіонат України з боксу», – заявив нардеп.

При цьому Кива стверджує, що шашки та петарди летіли з боку активістів «Національного корпусу», і що таким чином активісти «намагалися вивести спортсменів на конфлікт».

За словами Киви, частина його спортсменів залишається у приміщенні.

«Усі спортсмени знаходяться з документами, що ми не порушували закон, спортзал офіційно був знятий, у мене є договір оренди на проведення цих зборів і змагань», – додав депутат ОПЗЖ.

Як пише лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький, станом на 16:30 правоохоронці почали виводити чоловіків з приміщення.

Що трапилось

О 16:00 активісти руху «Національний корпус» заблокували приміщення будівлі на Тверському тупику в Києві. Вони стверджували, що викрили базу «тітушок ОПЗЖ».

В одного з чоловіків активісти забрали зошит, де були вказані розцінки і згадувався дозвіл на застосування зброї. Спортсмени, за інформацією «Нацкорпусу», брали участь у проплачених мітингах ОПЗЖ проти закриття каналів Медведчука.

Місце проведення акції протесту оточили силовики зі спецтранспортом.

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Автор: УНІАН