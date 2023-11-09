Правоохоронці провели обшук за місцем проживання головного фігуранта кримінальної справи, в ході якого вилучили тепловізор, мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки, чорнові записи.

Будинок мешканця Чернівецької області знаходиться за кількасот метрів від кордону України з Румунією, тож чоловік вирішив скористатись особливостями розташування свого помешкання, щоб підзаробити на незаконному переправленні за кордон військовозобов’язаних.

Згідно з повідомленням Державної прикордонної служби України, ділка вдалося затримати разом з двома "клієнентами". За потрапляння до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску організатор схеми вимагав з кожного з них по 4 тисячі євро.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання головного фігуранта кримінальної справи, в ході якого вилучили тепловізор, мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки, чорнові записи.

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Крім того, у нього вилучии необроблений бурштин, обіг якого регламентується законодавством України.

Організатора незаконної оборудки затримано в порядку статті 208 КПК України. Наразі йому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Чоловікові загрожує до 9 років ув’язнення. Таке покарання передбачено статтею 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Оригінальні ухилянти

Як повідомляв УНІАН, днями на Одещині викрили групу, яка вивозила ухилянтів "швидкою". Спецтранспорт застосовували, аби приспати пильність прикордонників і безперешкодно рухатися під час комендантської години. Авто із увімкненими спецсигналами зупинили поліцейські разом з оперативниками СБУ. При перевірці виявили двох чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати з України.

Водночас на Закарпатті прикордонники спіймали двох ухилянтів, які планували незаконно залишити Україну на дитячих надувних камерах. Місцеві підлітки мали їм допомогти дістатися до Румунії і за це односелець – організатор схеми – обіцяв хлопцям 100 доларів. За свої ж послуги, як зізналися затримані ухилянти, чоловік просив понад 8 тисяч. За ці гроші видав чоловікам для безпечного сплаву надувні дитячі "пончики".

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