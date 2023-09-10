Не виключено, що вбивця зараз перебуває на свободі.

Микола Тарасов, якого у 2021 році засудили за вбивство Даші Лук'яненко (11-річної жительки Одещини), зник під час окупації Херсона.

Про це повідомив колишній радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк. За його даними, Микола Тарасов, якого було визнано винним у жорстокому вбивстві дівчинки, яке сталося у населеному пункті Іванівка у 2019 році, відбував покарання в Херсонській області.

"Між іншим. Вбивця та кат 11-річної Даші Лук'яненко - засуджений Микола Тарасов, відбував свій 15-річний термін ув'язнення в Херсоні. Після звільнення правобережжя Херсонської області та виправного закладу, його вже там не було, десь зник під час окупації, кажуть, окупанти відпустили всіх ув'язнених Ще одна гримаса війни", - наголошує Форостяк.

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Резонансне вбивство в Одеській області - що трапилося

Як повідомляв УНІАН, 11-річна Дар'я Лук'яненко зникла вдень 13 червня 2019 року дорогою на заняття танцями у смт Іванівка Одеської області. Дитину розшукували сотні людей - співробітники поліції, Нацгвардії, ДСНС, волонтери, до спецоперації були залучені водолази та авіація. Через кілька днів, 19 червня, дівчинку знайшли у вигрібній ямі. За підозрою у вбивстві затримали 22-річного місцевого жителя Миколу Тарасова. Пізніше він зізнався у скоєнні злочину.

За даними слідства, він затягнув жертву до свого будинку, коли вона проходила повз, намагався зґвалтувати, а потім жорстоко вбив.

Злочин було кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (спроба зґвалтування неповнолітньої), ч. 2 ст. 146 (викрадення), ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство), ст. 297 (наруга над тілом).

10 грудня у Роздільнянському суді Одеської області під час підготовчого засідання Тарасов заявив, що не вбивав Лук'яненко, а свідчення дав нібито під тиском правоохоронців.

27 січня 2020 року суд ухвалив, що справа слухатиметься у закритому режимі. 20 січня 2021 року фігурант почав різати собі горло в залі суду, де мали оголосити йому вирок. Пізніше з'ясувалося, що він завдав собі незначних пошкоджень, йому надали медичну допомогу, і засідання продовжилося. Тарасова засуджено до 15 років позбавлення волі.

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