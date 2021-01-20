Обвинувачений Тарасов заявив, що сам поставить в справі «точку».

Сьогодні в Роздільнянському районному суді Одеської області порізав собі горло Микола Тарасов, обвинувачений у жорстокому вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в райцентрі Іванівка в 2019 році.

Як підтвердили УНІАН в Одеській обласній прокуратурі, обвинувачений почав різати собі горло в залі засідань. З Одеського СІЗО Тарасова доставили до суду, оскільки сьогодні йому мали винести вирок.

Засідання, яке призначене на 20 січня, планувалося провести у відкритому режимі.

Як повідомили очевидці із залу суду, порізи він завдав собі якимось гострим предметом. Тарасов сказав: «Я нікого не вбивав... Сьогодні я помру і поставлю крапку... Не хтось, а я», і почав себе різати.Читайте такожВбивство 11-річної Лук'яненко: суд на Одещині завершив дослідження письмових доказів

Охорона швидко припинила його дії, всіх сторонніх вивели з приміщення. До суду викликали швидку допомогу.

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Убивство Дарини Лук'яненко: подробиці справи

11-річна Дарина Лук'яненко пропала вдень 13 червня 2019 року по дорозі на заняття танцями в смт Іванівка Одеської області. Дитину розшукували сотні людей - співробітники поліції, Нацгвардії, ДСНС, волонтери, до спецоперації були залучені водолази й авіація.

19 червня Лук'яненко виявили у вигрібній ямі, за підозрою у вбивстві затримали 22-річного місцевого жителя Миколу Тарасова.

Злочин кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (спроба зґвалтування неповнолітньої), ч. 2 ст. 146 (викрадення), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ст. 297 (наруга над тілом).

21 червня Тарасов був поміщений до СІЗО, 22 листопада обвинувальний акт направили в суд.

10 грудня в Роздільнянському суді Одеської області під час підготовчого засідання Тарасов заявив, що не вбивав Лук'яненко, а свідчення дав під тиском правоохоронців.

27 січня 2020 року суд постановив, що справа слухатиметься в закритому режимі.

18 січня 2021 року Тарасов виступив у суді з останнім словом.

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Автор: Лариса Козова