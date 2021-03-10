Правопорушника затримали, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві затримали водія, який наніс ножове поранення опоненту у ході конфлікту на дорозі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що до столичної поліції надійшло повідомлення про конфлікт між двома водіями, який стався на перехресті вулиць Мала Житомирська та Володимирський проїзд.

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«Ми з’ясували, що між водіями виник конфлікт, а згодом бійка. Зловмисник спочатку бив потерпілого кулаками, а потім дістав ніж та вдарив його у живіт. Далі чоловік швидко сів до автівки та втік, а 46-річного потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували. У ході першочергових слідчих та розшукових дій правоохоронці затримали зловмисника», - розповів слідчий Шевченківського управління поліції Владислав Камінський.

Затриманий – 46-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

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За даним фактом слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі фігуранту вже повідомили про підозру.

За скоєне затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Шварц