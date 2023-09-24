На місце викликали поліцію.

В одному з селищ Вінницької області конфлікт через пісні російських музикантів, які підтримують війну проти України, закінчився погрозами.

Про інцидент розповів начальник поліції Вінницької області Іван Іщенко. Він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook фрагмент самого конфлікту. На ньому жінка кричить: "Молчи, ***, х**ол ***, я тебя, ***, зарежу". Водночас чоловік каже: "Какая Украина, мы в Украине живем?".

За словам Іщенка, місцеві мешканці під час відпочинку гучно увімкнули в колонках пісні російських виконавців, які активно підтримують війну. Двоє хлопців зробили їм зауваження, коли проходили повз. Після цього господиня вибігла до них з ножем та криками.

"Невдовзі приєднався її чоловік, голова сімейства та батько шістьох дітей, також з цікавими антиукраїнськими висловлюваннями: "Какая Украіна, ми в Украінє живьом...? Хлопці відповідали, що війна в країні, гинуть люди, але ж подружжя не розуміло чи не хотіло розуміти", - пояснив він.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підозрою у причетності до колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1), також вони нададуть оцінку діям жінки, яка кидалася на людей з ножем.

На відео можна побачити і вибачення учасників конфлікту. За словами поліцейського, вони кажуть, що так поводяться, бо односельці їх ображають.

Конфлікти через російські пісні в Україні

Нагадаємо, навесні мережу сколихнуло відео конфлікту в Одесі. Перехожі обурилися тим, що у місцевому кафе лунають пісні російського гурту "Руки вверх".

Влітку схожий конфлікт виник у Києві, вже через пісні співака Григорія Лепса, який активно підтримує війну проти України. Повідомлялося, що дівчину, яка зробила зауваження, вигнали з закладу.

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