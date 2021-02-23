У Миколаївській області чоловік розбещував трьох дітей своєї дружини.
Читайте такожВ Одесі жінка викинула кота з десятого поверху, а потім добила ножемПро це повідомляють у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
До поліції ГУНП звернулася 34-річна мешканка смт. Веселиново з заявою, про те, що її чоловік вчиняє фізичне розбещення відносно її малолітніх дітей.
Вона стала свідком того, як її 32-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчиняв розпусні дії відносно її 12-річної доньки.
Пізніше їй стало відомо, що він вчиняв аналогічні факти відносно двох інших неповнолітніх доньок, 13 і 9 років.
Чоловікові повідомили про підозру за ознаками ч. 2 ст. 156 ККУ, що карається позбавленням волі на строк до восьми років.
Зловмисник затриманий в порядку ст. 208, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.
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