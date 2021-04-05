На записі видно, що на місце інциденту приїхали два автомобілі швидкої допомоги / скріншот з відео

З Північного моста в Києві стрибнув чоловік.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

«Щойно з Північного мосту, прямо на дорогу, впав/ стрибнув чоловік. Без шансів - помер на місці», - йдеться у повідомлення.

На записі видно, що на місце інциденту, де утворився величезний затор, приїхали два автомобілі швидкої допомоги.

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Автор: Денис Прядко