Розбився на смерть: з Північного моста в Києві стрибнув чоловік - ЗМІ (відео)

Навмисно чоловік стрибнув, або просто зірвався - поки невідомо.

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