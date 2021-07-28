У коментарях під записом пишуть, що у "героїні" відео раніше соціальні служби відбирали дітей.

У місті Оріхів Запорізької області жінка голосно кричала на маленьку доньку й погрожувала, що віддасть в інтернат.

Інцидент стався у паспортному столі на очах в інших відвідувачів. Про це пише в Instagram "Оріхів сьогодні" та публікує відповідне відео.

Читайте такожУ Вінниці педагог погрожувала відрізати статевий орган хлопчикові із синдромом Дауна (відео)Як розповіли очевидці, мати тягала дівчинку за вуха, не давала їй попити, а коли дитина просилася в туалет, кричала: "С*и тут".

"Погрожувала їй, що "дасть по голові". Дівчинку обіцяла віддати в інтернат й ніби як картала її за те, що забрала з дитбудинку", - пише "Оріхів сьогодні".

Сама дитина має заляканий та недоглянутий вигляд, кажуть свідки події.

У коментарях обурені користувачі запитують, чому ніхто не став на захист дитини, не присоромив матір або взагалі не викликав копів.

Також у мережі з'явилася інформація про те, що жінка нібито вже прославилася на одному із соціальних шоу, після якого у неї відбирали дітей.

Раніше в Києві правоохоронці врятували 6-річну дівчинку, з якої знущалася мати. Про жорстоке поводження з малолітньою на спецлінію 102 розповіли сусіди. Вони заявили, що чують крики дитини.

Автор: Ольга Робейко