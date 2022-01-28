Зловмисник перебуває під вартою.

Служба безпеки України опублікувала докази планування терактів в Одесі, які хотів зробити російський агент.

Відповідні матеріали УСБУ в Одеській області оприлюднило в Fаcebook.

Зазначається, що мова йде про зловмисника, про затримання якого повідомлялося у січні. На підтвердження намірів чоловіка опубліковані докази його спілкування з виконавцем замовлень.

Зокрема, мова йде про пам'ятник Героям Небесної Сотні, який розташований біля будівлі ОДА в Одесі. Пам'ятний знак був облитий червоною фарбою, але замовник висловлює невдоволення на предмет того, що це отримало не дуже великий резонанс у ЗМІ. Також агент говорить про підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим в районі ООС.

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Крім того, він обговорює співпрацю з російською розвідкою і запитує про навички виконавця зі стрільби з гранатомета, які можуть знадобитися.

Також зловмисник говорить про планування серії терактів в Одеській області, в тому числі на території військової частини на вулиці Овідіопольська дорога, де потрібно підпалити автомобілі.

За "роботу" пропонується, залежно від завдання, від 400 дол. до 1 тис. дол. (за підпал).

Наразі російського агента взято під варту, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, вранці 15 грудня 2021 року в Малиновському районі Одеси на території військової частини загорілася вантажівка. Інцидент стався на вул.Овідіопольська дорога, на території в/ч а2171.

10 січня в прокуратурі Одеської області повідомили про затримання в Одесі агента спецслужб РФ за підозрою у скоєнні та підготовці терактів. Встановлено, що з вересня минулого року 47-річний громадянин Молдови планував та реалізував на території Одеської області терористичні акти. До цього він залучив знайомого – громадянина України. Для перевірки навичок найманця і готовності його до "роботи" іноземець доручив йому забруднити червоною фарбою пам'ятний знак "Героям Небесної сотні", який розташований в Одесі у сквері біля обласної державної адміністрації. Той завдання виконав, за що отримав винагороду в розмірі 400 дол. Потім йому доручили підпалити три військові автомобілі, що перебували на території однієї з військових частин в Одесі.