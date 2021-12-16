Вантажівка під керуванням 44-річного водія з'їхала в кювет.

В Одеській області перекинулася вантажівка, внаслідок чого загинув водій-іноземець.

Читайте такожВ Одесі службове авто керівництва поліції збило жінку на пішохідному переходіПро це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Як зазначається, ДТП сталася на трасі Одеса-Рені 15 грудня о 22:30.

Вантажний автомобіль DAF під керуванням 44-річного водія з'їхав у кювет та перекинувся. Від отриманих травм водій вантажівки – житель сусідньої країни – загинув.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, раніше в Одесі у маршрутки, що перевозила пасажирів, під час руху відпало колесо.

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Автор: Лариса Козова