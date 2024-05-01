Служба безпеки України проводить обшуки в митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки (справжнє ім'я чоловіка - Андрій Коваленко).
Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Від ранку 1 травня в Запоріжжі тривають слідчі дії. Про результати обшуків та подробиці в правоохоронних органах обіцяють повідомити згодом.
Затримання СБУ - інші новини
Раніше в Харкові Служба безпеки зірвала спробу росіян отримати новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу.
Крім того, працівники СБУ затримали чоловіка, який хотів вчинити замах на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Зазначалося, що затриманий наводив на автомобіль Прокудіна FPV-дрон окупантів.
1 травня СБУ проводить безпекові заходи в центрі Києва. Серед основних локацій - Софійська та Михайлівська площі. Так, працівники Служби безпеки проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (будинки, офіси, заклади сфери громадського обслуговування тощо).