Розслідують діяльність Андрія Коваленка.

Служба безпеки України проводить обшуки в митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки (справжнє ім'я чоловіка - Андрій Коваленко).

Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Від ранку 1 травня в Запоріжжі тривають слідчі дії. Про результати обшуків та подробиці в правоохоронних органах обіцяють повідомити згодом.

Відео дня

Затримання СБУ - інші новини

Раніше в Харкові Служба безпеки зірвала спробу росіян отримати новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу.

Крім того, працівники СБУ затримали чоловіка, який хотів вчинити замах на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Зазначалося, що затриманий наводив на автомобіль Прокудіна FPV-дрон окупантів.

1 травня СБУ проводить безпекові заходи в центрі Києва. Серед основних локацій - Софійська та Михайлівська площі. Так, працівники Служби безпеки проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (будинки, офіси, заклади сфери громадського обслуговування тощо).

Вас також можуть зацікавити новини: