Загалом зловмисники надали свої "послуги" понад 10 тисячам осіб.

Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві, на Львівщині та Рівненщині мережі із виготовлення та продажу фейкових COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів.

Як інформує прес-центр СБУ, загалом зловмисники "обслужили" понад 10 тисяч осіб.

Згідно з повідомленням, у Києві понад півроку діяли три об’єднані у мережу центри із виготовлення підроблених медичних документів про вакцинацію від COVID-19 та довідок про результати ПЛР-тестів.

Мережу організував громадянин однієї з європейських країн. Він залучив до протиправної діяльності власників українських туристичних агенцій, які поповнювали "клієнтську базу", лікарів, що вносили недостовірні відомості про вакцинацію до медичних баз даних, громадян України, які виготовляли підроблені документи.

Окрім внутрішніх та міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, зловмисники виготовляли підроблені COVID-документи, нібито видані державними органами й медичними установами інших держав.

"Клієнтська база" зловмисників налічувала 6 тисяч осіб. Свої "замовлення" вони виконували для жителів практично всіх регіонів України, у тому числі й для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях України, громадян РФ та інших держав, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, більшість підробок ‒ це довідки про негативний ПЛР-тест, вартість яких становила у середньому 700-800 грн. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 грн, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення – 10 тисяч грн.

За попередніми підрахунками, за час існування схеми зловмисники "заробили" майже 10 мільйонів гривень.

Наразі іноземця, організатора схеми, затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Його спільникам також готуються підозри. Також встановлюються особи "клієнтів" зловмисників.

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Ще одну схему з виготовлення фальшивих COVID-документів працівники СБУ викрили на Львівщині. Один із її організаторів координував дії зловмисників, перебуваючи на території однієї із сусідніх європейських країн.

За даними слідства, жителі Львова та області підробляли "документи" про вакцинацію протягом 4 місяців. Вони залучили до "справи" медпрацівників, які вносили персональні дані "клієнтів" в електронну систему охорони здоров’я "eHealth". Вартість підробленого міжнародного COVID-сертифікату становила 250 євро, внутрішнього – 1800-2000 гривень.

Щодня ділки виготовляли по 10-15 підробок і "заробляли" на цьому понад півмільйона гривень щомісяця.

Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

На Рівненщині COVID-махінації організували двоє жителів міста Дубно, які не мали жодного відношення до медицини. Зловмисники виготовляли підроблені документи з використанням справжніх реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України.

"Клієнтів" шукали через спеціально створені групи в одній із популярних соціальних мереж, а готові "медичні документи" надсилали замовникам через поштові сервіси у всі регіони України.

Вартість підробки коливалася від 3 до 4 тисяч гривень, залежно від терміновості її виготовлення.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми осіб.

Як повідомдяв УНІАН, в Україні може бути до 800 тисяч підроблених COVID-сертифікатів.

Автор: Світлана Макринська