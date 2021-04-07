Дівчину затримали та взяли під варту.

У Кіровоградській області за підозрою у вбивстві 9-річного хлопчика затримали його 21-річну сестру.

Читайте такожУ Києві викрали людину через борг за ремонт мопедаПро це повідомили в Кіровоградській обласній прокуратурі.

Вбивство сталося в селі Піщаний Брід у Добровеличківському районі Кіровоградської області наприкінці березня.

Повідомляється, що підозрюваній інкримінують п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дівчині загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Шварц