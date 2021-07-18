Спочатку ЗМІ повідомляли про те, що жінка померла, але пізніше стало відомо, що вона таки вижила.

Жінка, якій розтрощив голову її співмешканець в ЖК Парковий Квартал на Московському проспекті в Харкові, госпіталізована.

Про це 24 каналу повідомили в поліції.

Спочатку ЗМІ повідомляли про те, що жінка померла, але пізніше стало відомо, що вона таки вижила.

У поліції підтвердили факт побиття жінки. Повідомлення від свідків їхнього конфлікту надійшло 17 липня близько 17:00.

39-річну жінку госпіталізували. На жаль, детальної інформації про травми або загальний стан здоров'я у поліції не надали. Інформацію зареєстрували в єдиному обліку заяв та повідомлень. Наразі всі обставини інциденту з'ясовують.

Саму пару сусіди описують як проблемну і стверджують, що чоловік вживає наркотики.

Нагадаємо, чоловік жорстоко розправився зі своєю співмешканкою, після чого ходив по будинку і питав, хто образив його Дашу.

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Автор: Денис Прядко