За попередньою інформацією, вбивство сталося у ЖК Парковий Квартал на Московському проспекті / скріншот
У Харкові чоловік жорстоко розправився зі своєю співмешканкою.
Про це повідомляють місцеві інтернет-спільноти.
За попередньою інформацією, вбивство сталося у ЖК Парковий Квартал на Московському проспекті.
"Тіло в ЖК Парковий Квартал розтрощило голову своїй співмешканці, а тепер запитує, хто образив його Дашу", - пише один із Telegram-каналів.
На місці працює поліція. Подробиці встановлюються.
Обережно! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім
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