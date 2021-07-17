Моторошне вбивство у Харкові: чоловік розтрощив голову своїй дівчині - соцмережі (відео 18+)

Судячи з відео, ймовірний вбивця міг бути в неадекватному стані.

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