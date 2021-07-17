За попередньою інформацією, вбивство сталося у ЖК Парковий Квартал на Московському проспекті / скріншот

У Харкові чоловік жорстоко розправився зі своєю співмешканкою.

Про це повідомляють місцеві інтернет-спільноти.

За попередньою інформацією, вбивство сталося у ЖК Парковий Квартал на Московському проспекті.

"Тіло в ЖК Парковий Квартал розтрощило голову своїй співмешканці, а тепер запитує, хто образив його Дашу", - пише один із Telegram-каналів.

На місці працює поліція. Подробиці встановлюються.

Обережно! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім

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Автор: Катерина Комолова