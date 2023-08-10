Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців, пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ, який замовив вбивство іншого депутата цієї місцевої ради.

Як розповіли в Державному бюро розслідувань, затриманому повідомили про підозру у організації закінченоого замаху на вбивство, вчиненому з корисливих мотивів на замовлення (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, підозрюваний діяв в інтересах свого батька – колишнього народного депутата України VII скликання, члена фракції "Партії Регіонів", а сьогодні – чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої ОПЗЖ. Однак чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення Росіі виїхав з України та фактично не виконує депутатські обовʼязки.

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"Його бізнесові та політичні інтереси у місті та регіоні представляє син, який нещодавно добровільно склав повноваження депутата міської ради", - зауважили у ДБР.

Кілька місяців тому у батька загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань, пов’язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво.

Син вирішив "допомогти" батьку та намагався організувати замовне умисне вбивство іншого депутата – члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради.

Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів США, оцінивши у таку суму життя свого колеги.

У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановчі фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати за злочин затримали організатора.

Наразі проведено обшуки за місцем проживання та транспортному засобі затриманого, а також у можливих співучасників вчинення злочину. Вилучено зброю, кошти та інші речові докази, що підтверджують злочинні наміри фігурантів.

Досудове розслідування триває. Встановлюється можлива участь батька затриманого – екснардепа-регіонала в замовленні вбивства.

За інформацією джерел УНІАН, затримано сина народного депутата України 7-го скликання Віктора Жеребнюка.

Інші справи проти нардепів ОПЗЖ

Як повідомляв УНІАН, у липні стало відомо, що суд арештував підозрюваного в держзраді нардепа від "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова, який під час повномасштабного вторгнення РФ перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області та добровільно почав співпрацювати з росіянами.

Також СБУ спільно з Державним бюро розслідувань зібрала доказову базу на колишнього народного депутата від ОПЗЖ у Верховній раді України ІХ скликання Олега Волошина - його судитимуть за держзраду. Політик публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організації "ЛДНР".

Екс-нардепа, члена фракції ОПЗЖ Наталію Королевську оголосило в розшук Національне антикорупційне бюро України . Її розшукують через звинувачення у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-2 Кримінального кодексу України).

Раніше, у квітні, СБУ інформувала, що у результаті слідчо-оперативних дій у декількох регіонах України викрито дев’ятьох ворожих поплічників, серед них - депутати забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя".

А чотирьох депутатів забороненої партії ОПЗЖ, яких підозрюють у держзраді, Указом президента України позбавлено українського громадянства. Це Віктор Медведчук, Тарас Козак, Андрій Деркач і Ренат Кузьмін.

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