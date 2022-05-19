Дмитро Орлов пожартував, що колаборант Шевчик не впорався з напругою.

Раптова пожежа спалахнула в готельному комплексі в Енергодарі Запорізької області. Котедж уподобали російські окупанти та колаборанти.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram-каналі.

Відзначається, що загоряння сталося в триповерховому котеджі "Сосновий бір", який захопили росіяни.

"Як стало відомо колишній депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчик та його призначений заступник з Макіївки в ході перетворення готельного комплексу у свою резиденцію не впоралися з напругою. В одному з приміщень сталася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Загоряння ліквідували підрозділи Державної служби надзвичайних подій.

"Навіть діти знають, що з вогнем жарти погані! Але це не про орків! Ще раз наголошуємо: необережне поводження з вогнем та недотримання правил пожежної безпеки може призвести до трагічних випадків, не сумісних з життям. Особливо це актуально під час війни", - пожартував Орлов.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти створили в місті Енергодар Запорізької області так звана "народна рада", яку очолив депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Андрій Шевчик.

15 квітня голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в Запорізькій області з початку повномасштабної війни були викрадено сотні людей, серед них політики, журналісти та педагоги. Він також опублікував список з деякими з викрадених, серед яких вказав ім'я Самойдюка. За даними влади, він був викрадений 19 березня.

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