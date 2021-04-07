У селищі Шкло Яворівського району 7 квітня водій маршрутки сполученням Львів - Шкло накинувся з образами на учасника АТО.
Про це повідомляє 24 канал.
Чоловік їхав на роботу до Львова. Він є учасником бойових дій на Донбасі і має посвідчення інваліда війни. Але водій не захотів його везти за посвідченням. В результаті чоловік дав водієві 10 гривень за проїзд по Львову. У відповідь водій кинув в учасника АТО гроші й почав кричати й називати його свинею.
«Йди, сідай ззаду, щоб я тебе навіть не бачив. Всі ви такі "воїни", - заявив керманич.
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Варто зазначити, що у Львові на час карантину весь міський громадський транспорт курсує у режимі спецперевезень, тобто усі пільги скасовані. Цим користуються водії приміських автобусів, хоч пільги в області продовжують діяти.
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