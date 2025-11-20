Президент найближчими днями розраховує обговорити з Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, глава держави окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.

"Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

"Мирний план" Трапма - позиція РФ

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі знову відмовилися підтвердити достовірність "мирного плану" для України, нібито розробленого спільно представниками РФ і США і "злитого" через західні медіа. Відповідну заяву зробив спікер президента РФ Дмитро Пєсков.

Він також зазначив, що Росія і США не ведуть консультацій з питання врегулювання війни в Україні, хоча контакти між країнами є.

