Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.
Як повідомила прес-служба Офісу президента, глава держави окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.
"Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.
"Мирний план" Трапма - позиція РФ
Як повідомляв УНІАН, у Кремлі знову відмовилися підтвердити достовірність "мирного плану" для України, нібито розробленого спільно представниками РФ і США і "злитого" через західні медіа. Відповідну заяву зробив спікер президента РФ Дмитро Пєсков.
Він також зазначив, що Росія і США не ведуть консультацій з питання врегулювання війни в Україні, хоча контакти між країнами є.