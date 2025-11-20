Роботи розпочнуть виконувати замовлення з грудня в деяких районах Великобританії.

Компанія Uber вперше запустить роботизовану доставку в Європі завдяки партнерству з компанією Starship Technologies, яка розробляє автономних роботів-кур'єрів. Про це пише Bloomberg.

Вже в грудні клієнти в таких британських містах як Лідс та Шеффілд зможуть отримувати замовлення на платформі Uber Eats за допомогою роботів-кур’єрів, які будуть рухатись тротуарами.

Роботи-кур’єри зможуть здійснювати доставку за 30 хвилин на відстань до 3,2 км. У майбутньому компанія планує розширити територію обслуговування і додати більше ринків в Європі у 2026 році та в США у 2027 році.

Зазначається, що Starship Technologies базується в Сан-Франциско та має найбільший парк автономних роботів-доставників у понад 2700 одиниць у більш ніж 270 локаціях. Компанія вже співпрацює з конкурентами Uber, такими як Bolt і Grubhub.

Також компанія минулого місяця залучила 50 млн доларів інвестицій і відзначила понад 9 мільйонів виконаних доставок.

Роботизація в світі- головні новини

У листопаді 2025 року китайська автомобільна компанія Xpeng представила "найбільш людиноподібного робота", який має хребет, шкіру і синтетичні м'язи, а також може вибрати стать і статуру.

Влітку розпочався запуск перших автономних таксі Tesla Robotaxi в Остіні. Мільярдер Ілон Маск тоді обіцяв розширити цей сервіс, якщо демонстрація в місті пройде успішно.

За словами Маска, вартість поїздки є фіксованою і становить 4,20 долара. Під час тестування такого таксі компанія Tesla віддалено контролює свої безпілотні автомобілі і садить людину на пасажирське сидіння на випадок виникнення проблем.

