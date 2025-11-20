Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,52 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 21 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,15 гривні за долар. Таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю складає 48,52 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася одразу на 22 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,16/42,19 грн/дол., а євро - 48,54/49,56 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 20 листопада, залишився на попередньому рівні і складає 42,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 49,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,65 гривні, а євро - за курсом 48,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, з 24 по 30 листопада коридори валютних змін складатимуть 41,8-42,2 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,8-42 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку). Тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

