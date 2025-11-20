За даними, Дрісколл буде вивчати в Україні "зусилля, спрямовані на припинення війни".

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновлює зусилля з метою припинення війни в Україні. Видання The Washington Post посилаючись на осіб, обізнаних із ситуацією, повідомляє, що спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф тихо просуває переглянутий мирний план, в якому є певні положення, що не влаштовують Київ.

Видання додає, що високопоставлені військові чиновники США виконують незвичайне дипломатичне завдання в Києві. Амеркианську делегацію очолює міністр Сухопутних військ Деніел Дрісколл, він є найвищим чиновником Пентагону.

Зазначається, що його прибуття до Києва в середу, 19 листопада, відбулося після таємної зустрічі в Маямі на минулих вихідних між спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом та радниками президента України Володимира Зеленського.

Джерела розповіли виданню, що прорив здається малоймовірним, оскліьки в останній пропозиції, яку презентував Віткофф міститься кілька поступок, які Зеленському буде важко схвалити. Зокрема, мова йде про значну втрату території та суворі обмеження для українських збройних сил.

В матеріалі йдеться, що наразі Зеленський ослаблений великим корупційним скандалом, в який втягнуто кількох його близьких соратників. На додаток, це сталося в той час, коли Росія не припиняє свій темп виснажливих ударів про країні.

Тому, припускає видання, всі ці проблеми можуть залишити українського лідера без хороших варіантів, оскільки американські політики чинять на нього все більший тиск, щоб він погодився на угоду щодо припинення війни.

Вказується, що державний секретар США Марко Рубіо в середу ввечері прокоментував цей план та зазначив, що попереду ще багато дискусій.

"Завершення такої складної і смертоносної війни, як війна в Україні, вимагає широкого обміну серйозними і реалістичними ідеями, а досягнення стійкого миру вимагатиме від обох сторін погодитися на складні, але необхідні поступки", - написав Рубіо в соцмережі Х.

Високопоставлений чиновник адміністрації розповів виданню, що міністр армії, який подорожує з двома вищими генералами США, передасть свої висновки Білому дому.

При цьому, видання поділилося, що представники Білого дому, Адміністрації Президента України та Посольства України у Вашингтоні не відповіли на їхні запити про надання коментарів щодо цих подій.

За словами представника міністерства оборони США, в Україні Дрісколл буде вивчати "зусилля, спрямовані на припинення війни". Він описав поїздку як "місію з вивчення ситуації".

"Мирний план" США щодо завершення війни в Україні: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що джерело в Білому домі розповіло NBC News, що очільник Білого дому Дональд Трамп схвалив план закінчення війни між Росією та Україною, який складається з 28 пунктів. Зазначається, що для того, щоб його скласти, американські чиновники проводили консультації з росіянами. Примітно, що план високопоставлені представники адміністрації Трампа потай розробляли протягом останніх кількох тижнів. Проте, як зазначає видання, він ще потребує обговорення з обома сторонами.

Також ми писали, що за даними джерел The Economist план США пропонує Україні скорочення чисельності військ до 40% від нинішнього рівня. Тобто, з нинішніх 800 тисяч пропонується залишити до близько 300 тисяч військових. При цьому, від Росії не вимагається відповідного скорочення армії.

Окрім цього, Україні можуть заборонити володіння кількома класами озброєнь, включно з системами великої дальності, що можуть дістатися до Москви та Санкт-Петербургу.

Іноземні війська не будуть присутні в Україні, російська мова має бути оголошена другою державною. Також вимагається відновлення Російської православної церкви.

