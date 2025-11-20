Двоє мотоциклістів отримали тяжкі опіки, коли їх застала гаряча зола на мосту.

На індонезійському острові Ява майже 1 000 мешканців трьох сіл були змушені покинути домівки після нового виверження найвищого вулкана країни — Семеру. За даними місцевого агентства з ліквідації наслідків катастроф, жертв немає, однак ризик залишається високим, пише Sky News.

Водночас рятувальники евакуювали понад 170 людей — серед них альпіністи, гіди, носії та туристи. Усі вони опинилися заблокованими в районі кемпінгу Рану Кумболо, коли вулкан почав викидати хмари гарячого попелу.

"За даними геологічної служби, потоки розпеченого попелу, каміння, газу та лави спускалися по схилах Семеру до 13 кілометрів. Стовп гарячої хмари підіймався на висоту до двох кілометрів, а густий попіл накрив кілька сіл, повністю затуливши сонце", - йдеться у статті.

Місцеві ЗМІ повідомили, що двоє мотоциклістів отримали тяжкі опіки, коли їх застала гаряча зола на мосту. Фахівці попереджають, що частина альпіністів могла вдихати вулканічний пил, що становить загрозу для здоров’я.

За даними ЗМІ, протягом дня з вулкана сходили кілька потоків пірокластичних мас — надшвидких "земних лавин", які, за даними Британської геологічної служби, можуть рухатися зі швидкістю сотні метрів за секунду. Сейсмологи фіксують зростання активності та попереджають, що продовжується ерупція - вибух вулкана, виверження на поверхню Землі лави, бомб і вулканічного попелу, газів і пари.

Жителів закликають триматися якнайдалі від русла річки Бесук Кобокан — головного шляху руху лави. Наразі зона небезпеки встановлена в радіусі восьми кілометрів, але її можуть розширити.

Семеру — один із найнебезпечніших вулканів регіону

Семеру, також відомий як Махамерy, регулярно проявляє активність упродовж двох століть. Під час останнього великого виверження у 2021 році загинула 51 людина, сотні отримали опіки, а понад 10 тисяч були змушені евакуюватися.

Індонезія розташована на Тихоокеанському "Вогняному кільці", де зосереджені потужні тектонічні розломи, тому землетруси та виверження вулканів — частина повсякденної реальності для мільйонів людей.

Нагадаємо, у серпні у турецькій провінції Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1. У постраждалих регіонах велись пошуково-рятувальні роботи, туди перекинули працівників та техніку з інших провінцій. Під час землетрусу тремтіли будинки та хиталися меблі, певні будівлі були зруйновані, під завалами шукали людей. Відомо, що Туреччина лежить на стику трьох тектонічних плит - Євразійської, Аравійської та Анатолійської. Анатолійська плита просувається на захід під тиском від двох інших, що створює численні розломи.

