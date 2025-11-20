З огляду на похолодоння, навантаження на мережу зростає.

Графіки відключень світла для українців стали жорсткішими через те, що доставляти електроенергію від працюючих атомних станцій стає дедалі складніше. Про це написав на сторінці у Facebook генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Ворог б’є не лише по станціях, а й по мережах. Доставляти електроенергію від працюючих атомних станцій стає все складніше", – зазначив він.

Коваленко нагадав, що внаслідок останньої російської атаки під ударом опинилися енергетичні об’єкти у семи областях.

"3 АЕС (атомних електростанції, – ред.) через пошкодження мереж знизили потужність. 2 АЕС із початку листопада працюють зі зменшеною генерацією, а після останнього обстрілу втратили ще одну високовольтну лінію. 1 АЕС втратила частину зовнішнього підключення", – зазначив гендиректор Yasno.

В результаті 4 атомних енергоблоки з 9 були вимушені працювати на зниженій потужності, а на низці ліній електропередач необхідно проводити ремонтні роботи.

Додатково ускладнює ситуацію зниження температури, що збільшує навантаження на мережу.

За словами Коваленка, енергетики роблять усе можливе для того, аби годин зі світлом в українців ставало більше. Але він додав, що з кожним обстрілом ситуація стає дедалі складнішою.

Ситуація в енергосистемі України

РФ посилила терор української енергосистеми. 19 листопада ворог вчергове вдарив дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого у низці областей були запроваджені аварійні відключення електроенергії, які згодом були замінені на погодинні відключення.

У Києві через ворожі атаки протягом пів години 20 листопада було відсутнє світло у всіх черг споживачів.

Погіршили ситуацію з енергопостачанням і удари ворога по підстанціях АЕС. Внаслідок останньої атаки три українських АЕС зменшили виробництво електроенергії. Дві з них, за даними Міненерго вже працюють на повну потужність.

На думку енергетичного експерта Володимира Омельченка, графіки відключень світла можуть стати трошки легшими лише на вихідних, за умови, що не буде нових російських обстрілів.

