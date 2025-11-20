Найгірша ситуація у Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Станом на 15 годину дня в четвер, 20 листопада, в деяких регіонах України почалися екстрені відключення електроенергії, погодинні графіки відключень тимчасово не діють. Про це повідомляє ДТЕК з посиланням на вказівку Укренерго.

Оновлено 18:05. Як повідомило Укренерго о 17:49, аварійні знеструмлення, які раніше застосовувалися у більшості регіонів, були скасовані. Подача електроенергії відновлена згідно з графіками погодинних відключень.

Оновлено 17:30. Екстрені відключення у Києві скасовано. У додатку "Київ Цифровий" зазначається, що у столиці з 17:00 до кінця поточної доби діють стабілізаційні відключення.

Екстрені відключення запроваджені для Києва, а також для Дніпропетровської, Одеської та Київської областей.

"Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", – йдеться в повідомленні.

Як йдеться в повідомленні Укренерго, аварійні відключення електроенергії впроваджені в більшості регіонів України.

Ситуація в енергосистемі наразі є складною. Щойно її вдасться стабілізувати, аварійні відключення будуть скасовані, запевняють енергетики.

Ситуація в енергосистемі України зараз

Більшість ТЕС в Україні пошкоджені через ракетно-дронові удари російських окупаційних військ і не здатні виробляти достатньо електроенергії, повідомляє енергетичний експерт Юрій Корольчук.

За його словами, ступінь пошкодження об’єктів варіюється від 30% до 70%.

Ще на початку минулого тижня виробництво електроенергії на ТЕС фактично припинився. Для проходження зимового сезону Україна розраховуватиме в першу чергу на 9 робочих блоків АЕС, зазначає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

