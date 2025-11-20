Популярні лоукостери вже оголошують польотні плани на 2026 рік.

Хоча офіційно новий польотний розклад у авіакомпаній починає діяти з кінця березня, популярні лоукостери вже щосили оголошують про свої плани на 2026 рік. І для мандрівників є як хороші, так і погані новини.

Ryanair йде з Азорських островів

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про скасування всіх рейсів на/з Азорських островів із 29 березня 2026 року, йдеться в повідомленні на його офіційному сайті.

Причиною такого рішення в авіакомпанії вже традиційно називають занадто високі, на її думку, аеропортові збори, у цьому разі встановлені французьким монополістом ANA.

Відео дня

"На жаль, монополіст ANA не планує розвивати низькотарифне сполучення з Азорськими островами. У ANA немає конкурентів у Португалії, що дало їй змогу отримувати монопольний прибуток, підвищуючи португальські аеропортові збори без штрафних санкцій, тоді як конкуруючі аеропорти ЄС знижують збори для стимулювання зростання. Уряду Португалії необхідно втрутитися і забезпечити, щоб аеропорти, які є найважливішою частиною національної інфраструктури, особливо в такій острівній економіці, як Азорські острови, використовувалися на благо португальського народу, а не французької монополії", – йдеться в заяві Ryanair.

Wizz Air запускає нові рейси до Польщі, Італії та Хорватії

Тим часом, головний конкурент Ryanair на ринку бюджетних авіаперевезень у Європі, угорський лоукостер Wizz Air, навпаки, оголосив про додавання нових рейсів за низкою зручних для українських мандрівників напрямків.

Зокрема, з 9 червня 2026 року Wizz Air почне літати з польських міст Гданськ, Катовіце та Люблін до хорватської Рієки.

Також із 31 березня 2026 року буде додано новий рейс із Катовіце до італійського курортного міста Ріміні, йдеться на сайті авіакомпанії.

Крім того, Wizz Air повідомив про запуск із 31 березня 2026 року рейсів до Ріміні з болгарської столиці Софії.

Плани Ryanair і Wizz Air на 2026 рік

Як раніше повідомляв УНІАН, останнім часом ірландський лоукостер Ryanair обрав досить агресивну лінію взаємодії з тими країнами, де його не влаштовує розмір аеропортових зборів.

Зокрема, авіакомпанія вже оголосила про скорочення кількості рейсів у деякі аеропорти Іспанії, Франції, Німеччини та Австрії.

Аналогічно поводиться й угорський бюджетний перевізник Wizz Air, який також вирішив повністю піти з аеропорту австрійської столиці.

Але є й хороші новини – йдучи з одних країн, обидва лоукостери одночасно розширюють польотні програми в інші країни, де, на їхню думку, більш лояльні умови прийому літаків.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.