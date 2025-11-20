Схоже, диктується Москвою: в Фінляндії прокоментували мирний план США

Там заявили, що шлях до миру має починатися з припинення вогню.

Якщо повідомлення про заплановану мирну угоду між Сполученими Штатами та Росією є правдивими, Україна чи європейські країни, які її підтримують, не можуть прийняти мирні умови.

Такої думки дотримується міністерка закордонних справ Еліна Валтонен, пише Yle.

"Здається, його писали в Москві. Вони повністю та однозначно скидають з обговорення Статут ООН", - заявила вона.

За словами Валтонен, позиція Фінляндії та Європи залишається чіткою:

"Час від часу тут на столах з’являються різні ідейні документи. Ми хочемо справедливого та міцного миру в Україні. Ми працюємо над цим вже чотири роки".

Вона також розповіла, що не отримувала жодної офіційної інформації чи рішення щодо можливої мирної угоди.

"Ми хочемо підтримати український народ, який хоче не лише вільної та суверенної країни, а й демократії та верховенства права. Нічого з цього не станеться, якщо ми будемо діяти за російським сценарієм", - зауважила Валтонен.

За її словами, шлях до миру має починатися з припинення вогню.

"Ми запропонували Росії припинення вогню. Україна була до цього готова. Тільки Росія не була до цього готова і не погодилася ні на які поступки", - додала вона.

Мирний план - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 листопада, президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Глава держави окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни. Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

